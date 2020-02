Veel uitgevers houden ervan om hun franchises vol te proppen met easter eggs die verwijzen naar hun andere IP’s. Ubisoft is geen uitzondering op deze regel. De nieuwste DLC van The Division 2 bevat bijvoorbeeld een pareltje: een leuke verwijzing naar Sam Fisher, de protagonist uit de populaire Splinter Cell games.

Redditor lordloucorn heeft namelijk in-game in de arcadehal op Coney Island een teddybeer gevonden met Fishers iconische nachtvisiebril. Het knuffeldier bevindt zich op het dak van het gebouw, zoals je in deze video kunt zien. Het valt nog af te wachten of het hier gaat om een alledaagse easter egg of een hint naar een nieuwe Splinter Cell game.

Ubisoft heeft immers al eerder verwijzingen in games gestopt naar titels die nog niet aangekondigd waren… Wij houden alvast onze vingers gekruist.