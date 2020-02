Gran Turismo Sport krijgt op korte termijn weer een nieuwe update en die zal drie nieuwe auto’s toevoegen. Dat blijkt uit een teaser die Polyphony Digital baas Kazunori Yamauchi via Twitter heeft gedeeld. Uit die afbeelding kunnen we opmaken dat het de Aston Martin DBR9, de Fiat 500 en de Nissan 180SX betreft.

De Aston Martin DBR9 werd onlangs al aangekondigd, zoals je hier kunt lezen. Wanneer de auto’s precies worden toegevoegd is nog niet duidelijk, maar dat ze snel komen is wel een feit. Daarnaast heeft Yamauchi aangegeven dat de frequentie en omvang van updates een meer bescheiden vorm zal gaan aannemen.

Dat betekent simpelweg dat de updates het komende jaar niet langer maandelijks zullen zijn en dat de hoeveelheid nieuwe content ook beperkter zal zijn. Op zich een logische ontwikkeling, de game is al een paar jaar verkrijgbaar en met Gran Turismo 7 in ontwikkeling, is de ontwikkelaar daar steeds meer focus op aan het leggen.