Sucker Punch werkt al een lange tijd aan Ghost of Tsushima en de game heeft nog altijd geen releasedatum, daar waar het wel de bedoeling is dat de game dit jaar uitkomt. De kans is zodoende vrij groot dat het de laatste PlayStation 4 exclusive is die nadien ook gelijk naar de PlayStation 5 geport zal worden.

Voor het zover is zullen we geduld moeten opbrengen, maar er is een mogelijkheid om de game nu alvast te spelen. Dit wel in beperkte vorm en het is niet representatief aan de uiteindelijke game, maar dat maakt het niet minder interessant om eens uit te proberen. Een creatieve gamer heeft Ghost of Tsushima nagemaakt in Dreams en dat betekent dat bezitters van die game ook met deze creatie aan de slag kunnen.

En eerlijk is eerlijk, het ziet er best wel indrukwekkend uit. Niet?