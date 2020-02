DOOM Eternal zal gamers een lange tijd bezig kunnen houden omdat id Software ditmaal veel van plan is met de game zodra deze eenmaal is uitgebracht. Daarnaast kent de game ook een zogenoemd ‘Master Level’, waarmee spelers hetzelfde opnieuw kunnen spelen maar dan met gemixte vijanden, waardoor de ervaring anders is dan de eerste keer.

De benaming wekt misschien de indruk dat het aartsmoeilijk is, maar dat hoeft niet zo te zijn. DOOM Eternal spelen op Master Level biedt de mogelijkheid om de moeilijkheidsgraad zelf in te stellen, zodat je een optimale ervaring kunt beleven. De video hieronder van IGN toont gameplay op Master Level.