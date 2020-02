Captain Tsubasa: Rise of New Champions is de nieuwste telg in de franchise die Bandai Namco ook naar Europa zal brengen. Sinds de officiële aankondiging van niet zo heel lang geleden, krijgen we steeds meer van de game te zien. Zo ook vandaag weer met een nieuwe trailer, die zich richt op de verhaalmodus van de game.

Deze over de top voetbalgame die het niet zo nauw neemt met de officiële voetbalregels, kent een singleplayer modus die ondersteuning krijgt van een mooi verhaal. Dat verhaal wordt nu uitgelicht in een nieuwe trailer, zodat je enigszins een beeld krijgt bij wat je kunt verwachten.