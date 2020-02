Hoewel Sony aftrapte door vorig jaar via Wired de eerste informatie te delen over de PlayStation 5, begint Microsoft nu echt voor te lopen. Zij hebben de nieuwe Xbox al getoond en ook delen zij nu meer informatie over de hardware en features, daar waar Sony nog altijd muisstil is.

De nieuwe informatie die Microsoft vandaag online heeft gezet geeft een helder beeld van wat de nieuwe Xbox ons qua hardware en features zal brengen. Ook heeft Microsoft aangegeven dat ze in aanloop naar de E3 nog meer informatie zullen delen, dus Sony zal nu echt stappen moeten gaan maken willen ze niet te ver achter komen te liggen op Microsoft.

Processor

De nieuwe Xbox zou een superieure balans tussen kracht en snelheid moeten bieden. Dat willen ze realiseren met een custom processor die leunt op de Zen 2 en RDNA 2 architectuur van AMD. Dat stelt de Xbox Series X in staat om vier keer de processorkracht te bieden ten opzichte van de XBox One en dat vertaalt zich naar 12 TFLOPS aan GPU performance. Dat is twee keer meer dan de Xbox One X en acht keer meer dan de originele Xbox One.

Variable Rate Shading (VRS)

Met deze techniek kunnen ontwikkelaars bepaalde visuele effecten op het scherm meer prioriteit in de berekening geven in plaats van dat GPU cycli alle pixels op het scherm tegelijkertijd behandelen. Deze techniek zorgt voor meer stabiele framerate en een hogere resolutie

Hardware-accelerated DirectX Raytracing

Dankzij de geaccelereerde DirectX Raytracing zullen gamers op de Xbox Series X meer dynamische en realistische omgevingen mogen verwachten. Dat zal zoal te zien zijn in belichting die realistischer dan ooit is, alsook accurate reflecties en bijbehorende effecten terwijl je de wereld van games verkent.

Overige features

SSD opslag – Om de snelheid van de console te bevorderen in elk opzicht, maakt de Xbox Series X gebruik van een SSD.

Quick Resume – Met deze feature kunnen gebruikers meerdere games vanuit een opgeschorte toestand haast direct activeren om verder te spelen. Dit zonder vertraging door bijvoorbeeld laadschermen.

Dynamic Latency Input (DLI) – Hierdoor zal de input vanaf de controller naar de console nog meer direct verwerkt worden, daarnaast zal de besturing met de controller nog nauwkeuriger en responsiever zijn.

HDMI 2.1 – Dankzij de ondersteuning voor HDMI 2.1 kan er gebruik worden gemaakt van features als Auto Low Latency Mode (ALLM) en Variable Refresh Rate (VRR).

120 fps Support – Een framerate van 60 frames per seconde zou standaard moeten zijn en ontwikkelaars kunnen ervoor kiezen om naar 120 fps te pushen.

Backwards compatibility – Alle Xbox One games zullen op de Xbox Series X te spelen zijn, ook alle huidige backwards compatible Xbox en Xbox 360 games zullen op de nieuwe Xbox werken.

Smart Delivery – Als je een game gekocht hebt, dan zal je automatisch de juiste versie krijgen ongeacht op welk platform je speelt. Speel je op de Xbox One, dan krijg je die versie aangeboden, speel je op de Xbox Series X, dan krijg je de meer geavanceerde versie van de game te spelen.

Tot zover de nieuwe details en wat vooral opvalt is dat Microsoft totaal niet geheimzinnig doet over welke features de nieuwe Xbox console zal kennen en wat de technische specificaties ongeveer zijn. Daaruit kunnen we opmaken dat ze erg zelfverzekerd zijn over het nieuwe platform. Nu is Sony weer aan zet, hopelijk komen ze snel met meer informatie over de PlayStation 5.