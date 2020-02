Anthem verscheen op 22 februari 2019 en dat betekent dat de game inmiddels een jaar oud is. Aanvankelijk wilde BioWare dat gaan vieren met een leuk in-game evenement en bijkomende festiviteiten, maar het ziet er naar uit dat ze ook daar vanaf zien nu ze de game vanaf nul opnieuw aan het opbouwen zijn.

In eerste instantie gaf Casey Hudson, general manager bij BioWare, aan dat de game ondersteuning zou blijven krijgen via evenementen, nieuwe items in de store en meer. Dit terwijl de ontwikkelaar met een nieuwe versie van de game bezig is, maar of die belofte ook nagekomen wordt is een beetje de vraag. De ontwikkelaar heeft het 1-jarige jubileum namelijk al gemist.

Hierbij werd aangegeven dat dit jubileum tegen het einde van de maand gevierd zou worden en hoewel de maand nog niet om is, zou het wat gek zijn als het alsnog gevierd wordt terwijl de belangrijkste datum in dat jubileum al achter ons ligt. In de tussentijd is de ontwikkelaar er stil over, dus de kans op een viering neemt zodoende snel af.

Mocht er alsnog een feest gevierd worden, dan laten we het weten. Het goede nieuws is in ieder geval dat Anthem niet is afgeschreven, BioWare is immers volop bezig met Anthem 2.0, waarover hier meer.