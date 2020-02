In de categorie ongebruikelijke games vinden we Maneater, een game waarin je als haai op jacht gaat naar mensen om ze te verslinden. Een titel die op basis van het hele idee al leuk klinkt. Deze game zal later dit jaar voor de PlayStation 4 en andere platformen verschijnen, maar een next-gen versie is niet uitgesloten.

In een interview met Wccftech vertelde John Gibson, CEO van Tripwire Interactive, dat ze hun games graag altijd naar zoveel mogelijk platformen willen brengen. Dit zodat iedereen van de games in kwestie kan genieten, dat geldt dus ook voor Maneater.

Hij wilde een next-gen versie niet bevestigen, maar zijn antwoord op die vraag zegt eigenlijk genoeg. Vooralsnog is het dus aannemelijk dat Maneater ook naar de PlayStation 5 komt, hoewel een officiële bevestiging dus nog uitblijft.

“I can’t officially confirm anything but it’s always our goal to bring our games to as many places as possible to get the games in the hands of as many gamers as possible.”