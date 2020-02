Spelers van Mortal Kombat 11 mogen nog altijd nieuwe personages in de game verwelkomen en na de release van Joker onlangs, kunnen we nu uitkijken naar Spawn. Dit personage zal in maart naar de game komen, zo heeft Todd McFarlane via Twitter bekendgemaakt.

Hij liet dat weten via de onthulling van een nieuwe figurine, die gebaseerd is op de Spawn die in Mortal Kombat zal verschijnen. Helaas is er verder nog geen releasedatum bekend en de ontwikkelaar of uitgever moet Spawn officieel nog aankondigen.

Gezien dit nieuws via Todd McFarlane – bedenker van Spawn – nu naar buiten is gekomen, lijkt de officiële aankondiging slechts een kwestie van tijd.