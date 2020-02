Cyberpunk 2077 zal in de toekomst ook voor de PlayStation 5 en Xbox Series X verschijnen, dat heeft de ontwikkelaar kenbaar gemaakt door in te haken op de nieuw vrijgegeven Xbox details. Via een kort bericht stelt de ontwikkelaar dat kopers van een game altijd toegang tot de game moeten krijgen, ongeacht het platform (in dezelfde familie).

Of met andere woorden: gamers zouden een game nooit twee keer moeten hoeven kopen of moeten betalen voor een upgrade. Iedereen die Cyberpunk 2077 voor de Xbox One koopt, die krijgt gratis een upgrade naar de Xbox Series X versie, zodra die eenmaal beschikbaar is.

Over de PlayStation 5 versie werd niet gesproken, maar uit de woorden van de ontwikkelaar kunnen we opmaken dat daarop hetzelfde van toepassing is.