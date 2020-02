Focus Home Interactive en ontwikkelaar Lightbulb Crew hebben een nieuwe game aangekondigd: Othercide. Dit is een strategische RPG die deze zomer beschikbaar zal worden gesteld voor de PlayStation 4, Xbox One en pc.

In Othercide speel je met ‘The Daughters’, die gezamenlijk de strijd aan gaan met bizarre monsters en ander gespuis. De game is voorzien van een gotisch sausje en dat zorgt letterlijk voor een donkere sfeer. Er is een onthullingstrailer vrijgegeven die deze sfeer laat zien en die kan je hieronder checken.