We weten niet hoe lang we nog moeten wachten op Kerbal Space Program 2, dus de ontwikkelaar Star Theory heeft besloten om een serie video’s uit te geven die meer details over de game geven. De eerste is nu beschikbaar en die laat weten welke nieuwe tech je in de game kunt gebruiken.

Voor het tweede deel van Kerbal Space Program heeft de ontwikkelaar goed geluisterd naar de feedback van de fans op het eerste deel. Zij willen zoveel mogelijk aan de verzoekjes en de verbeteringen die werden voorgesteld voldoen.

Dat Star Theory dit echt serieus neemt, blijkt wel uit het feit dat de game werd uitgesteld naar het fiscale jaar 2021. Het kan dus zijn dat het spel dit jaar nog verschijnt, maar het kan ook zo zijn dat dit begin volgend jaar wordt. Het fiscaal jaar 2021 eindigt namelijk op 31 maart 2021.