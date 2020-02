Dreams is zowel bij de critici als bij de fans een daverend succes, met een gemiddelde score van respectievelijk een 8.9 en 9.0 op Metacritic. De sandbox game staat als een huis en de creaties die verschijnen blijven immer indrukwekkend.

Dat is ook reden voor Sony om alle lof voor Dreams te verzamelen in een trailer, die toepasselijk ‘Accolades’ heet. In de beelden zien we wat de critici te zeggen hebben over Dreams, afgewisseld met een showcase van de beste en mooiste creaties tot nu toe.