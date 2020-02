Nadat Sony bekend heeft gemaakt niet aanwezig te zijn bij de Game Developers Conference 2020, laat Kojima Productions nu via een bericht op Twitter weten dat ook zij dit jaar de beurs over zullen slaan.

De ontwikkelaar geeft aan dat ze dit moeilijke besluit hebben genomen omdat de zorgen omtrent het coronavirus niet afnemen. Daarom zal de sessie met Hideo Kojima – die gepland stond voor 19 maart – ook niet doorgaan.

Het was nog niet bekend wat Kojima Productions wilde gaan tonen tijdens GDC 2020, maar er is een kans dat het te maken had met de mysterieuze teaser die de Japanse regisseur onlangs op Twitter plaatste.

Kojima Productions has made the difficult decision to cancel our participation at the 2020 Game Developers Conference due to increasing concerns related to coronavirus. (1/2)https://t.co/K6FJtq5Tpx

— Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) February 24, 2020