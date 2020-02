Er is weer een nieuw patent verschenen omtrent de PlayStation 5, die ditmaal gericht is op één van de features van de DualShock 5 controller. RespawnFirst verkreeg het patent en hebben hieruit een aantal mogelijke functionaliteiten opgedaan.

Zo zal de controller aan één of beide kanten een sensor hebben die bijvoorbeeld de hoeveelheid zweet of je hartslag detecteert. Deze feedback kan vervolgens door de PlayStation 5 gebruikt worden om de beleving van de game aan te passen, al is uit het patent niet duidelijk op te maken hoe dit zal gaan werken. Het patent zegt hierbij ook gebruik te kunnen maken van een reeks afbeeldingen die uit de PlayStation Camera voortkomen.

Het doel van deze functionaliteiten is om de speler een hoge mate van immersie en interactiviteit te bieden. Het zogeheten ‘biofeedback’ systeem moet de emotionele reacties van de spelers beter leren begrijpen en ontwikkelaars in staat stellen om toffere gameplay ervaringen te maken.

Het benoemen van bijvoorbeeld ‘head-mounted displays’ wijst ook op een integratie met PlayStation VR, waarvan al bekend is dat die met de PlayStation 5 zal gaan werken.

Het is overigens niet de eerste keer dat mogelijke features van de DualShock 5 uit patenten zijn gehaald. Afgelopen januari beschreef een ander patent namelijk de werking van de ‘adaptive triggers’.

“There is a desire in computer gaming to provide an immersive and highly interactive experience for players, so as to enhance the enjoyment of the player. This has become of particular interest with the increasing availability of head-mounted displays.”