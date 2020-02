We zijn alweer bijna bij de maand maart aangekomen en dat betekent dat we een aantal nieuwe games mogen verwachten in de Instant Game Collection van PlayStation Plus. In februari kregen we BioShock: The Collection, The Sims 4 én Firewall: Zero Hour, wat het tot een uitstekende maand maakte.

In maart krijgen we weer twee PlayStation Plus games in plaats van drie. Het gaat om Shadow of the Colossus en Sonic Forces. Deze titels zijn vanaf aanstaande dinsdag 3 maart rond het middaguur geheel kosteloos te downloaden uit de PlayStation Store, mits je natuurlijk PlayStation Plus abonnee bent.

De huidige gratis games zijn tot datzelfde moment binnen te halen. Heb je dat nog niet gedaan, weet dat je nog een paar dagen hiervoor hebt.

Shadow of the Colossus

Sonic Forces