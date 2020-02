Nog een paar weken en dan ligt DOOM Eternal in de winkels voor onder andere de PlayStation 4. Bethesda is de game steeds meer onder de aandacht aan het brengen met nieuwe video’s, informatie en nu ook commercials.

De nieuwe commercial laat de Demon Slayer vanuit alle hoeken zien en duidelijk is dat er niet met hem te spotten valt. De commercial is kort maar krachtig en check je hieronder. Meer weten over DOOM Eternal? Check dan hier onze hands-on preview.