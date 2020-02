Laatst lieten we al weten dat House Flipper naar de PlayStation 4 zou komen en die release is nu zowat daar. In Noord-Amerika is de game inmiddels verschenen, maar in Europa hebben we de game nog niet in de PlayStation Store gespot.

De Europese release zal vast niet lang op zich laten wachten en als je echt niet langer geduld op kan brengen, dan kan je in de Amerikaanse PlayStation Store terecht. Met deze release heeft de ontwikkelaar ook een nieuwe trailer uitgebracht en die laat zien wat je van de game kan verwachten.

Huizen slopen, opnieuw opbouwen en inrichten, en weer verpatsen tegen winst; de doelstelling in House Flipper. Hoewel het concept misschien wat suf klinkt, ziet de game er zelf best wel vermakelijk uit. Check het en oordeel zelf.