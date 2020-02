In de zomer van 2018 werd de game Streets of Rage 4 aangekondigd en we hebben er even op moeten wachten, maar de release komt nu echt dichterbij. Dotemu heeft aangekondigd dat ze Streets of Rage 4 deze lente willen uitbrengen voor onder andere de PlayStation 4. Helaas gaf de uitgever nog geen concrete releasedatum aan, maar die zal vast niet lang meer op zich laten wachten.

Samen met dit nieuws is er een nieuwe trailer uitgebracht en die laat Floyd Iraia zien samen met de multiplayer. Deze multiplayer zal tot twee spelers online ondersteunen en vier spelers offline in coöp.

The new character, Floyd, dishes out serious damage with his incredibly strong cybernetic arms, a cutting-edge upgrade courtesy of Streets of Rage 3’s playable cyborg, Dr. Zan. Although Floyd’s movement and health recovery are slower than most, he boasts the longest reach among the playable roster and tremendous power, ensuring any combo he puts an enemy through will be devastating.