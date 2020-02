Ghost Recon: Breakpoint kreeg een hoop kritiek te verduren, omdat het technisch niet optimaal was en omdat het teveel afweek van Wildlands en de franchise dankzij nieuwe features. Om spelers tegemoet te komen stelde Ubisoft zich sympathiek op en sinds de release werken ze aan diverse verbeteringen en veranderingen.

Een van de belangrijkste toevoegingen zou de ‘immersive’ modus zijn, die samen met de Engineer klasse voor eind februari gepland stond. Inmiddels is het einde van de maand bijna daar en hebben we nog niets vernomen. Niet zonder reden, want Ubisoft heeft besloten de release daarvan uit te stellen, zo laten ze via een blogpost weten.

Om ervoor te zorgen dat de immersive modus impactvol is, wat een uitdaging voor Ubisoft vormt, hebben ze besloten dit uit te stellen. Dit zodat het gelijk goed is zodra het uitgebracht wordt. De bedoeling is dat deze modus nog deze lente verschijnt, maar wanneer precies is vooralsnog afwachten. De Engineer klasse zal gelijktijdig met deze modus verschijnen, dus ook die laat nog even op zich wachten.

Als laatste liet Ubisoft weten dat we op 5 maart meer informatie over de immersive modus mogen verwachten.