De derde maand van 2020 is aangebroken en ook in maart hebben we weer de nodige releases in het vooruitzicht. Het zijn er niet buitengewoon veel, maar dat maakt de titels die op stapel staan niet minder interessant. De belangrijkste nieuwe releases zijn deze maand NioH 2, DOOM Eternal en natuurlijk Persona 5 Royal.

In de laatste week van maart stappen we gelijk ook april binnen en dan zien we een andere zeer interessante game verschijnen: Resident Evil 3. Kortom, de komende weken zien er erg goed uit, hoewel de games je natuurlijk wel moeten liggen.

Week van 6 maart

Separation (PS VR)

Week van 13 maart

NioH 2 (PS4)

Hell Warders (PS4)

Langrisser I & II (PS4)

My Hero One’s Justice 2 (PS4)

Week van 20 maart

MLB The Show 20 (PS4)

DOOM Eternal (PS4)

La-Mulana 1 & 2: Hidden Treasures Edition (PS4)

Week van 27 maart

Moons of Madness (PS4)

One Piece: Pirate Warriors 4 (PS4)

Week van 3 april

The Complex (PS4)

Persona 5 Royal (PS4)

Resident Evil 3 (PS4)

Nog van plan om deze maand een game of misschien meer dan een te halen? Laat het hieronder weten.