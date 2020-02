Rainbow Six Siege kwam al in 2015 uit, maar de game wordt nog steeds veel gespeeld. Dit komt mede doordat Ubisoft het spel blijft ondersteunen. Nu heeft regisseur Leroy Athanassoff laten weten hij het graag ziet gebeuren dat de game free-to-play wordt.

Voordat de game free-to-play wordt, moet er echter wel wat worden gedaan aan ‘smurfing’. Dat wil zeggen dat spelers die een hoge rank hebben een nieuw account aanmaken om zo gemakkelijk te kunnen winnen tegen gamers met een lage rank. Ubisoft wil dan ook een systeem maken dat razendsnel ziet hoe goed een speler is, zodat hij vrijwel direct een hogere rank krijgt toebedeeld.

“What’s important for us is that we find out as soon as possible that a player is highly skilled in the things that matter. The problem right now is that you can play a certain amount of matches with Copper players while you’re a Diamond.”