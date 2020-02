EA heeft drastische stappen ondernomen tegen Kurt Fenech, een bekende FIFA streamer op onder andere Twitch en YouTube. Via een bericht op Twitter is de ontwikkelaar en uitgever met een verklaring gekomen omtrent de permanente verbanning van ‘Kurt0411’ van alle toekomstige EA SPORTS FIFA 20 Global Series evenementen en andere toekomstige competities.

Volgens EA heeft Fenech vanaf november 2019 meerdere keren de gedragsregels gebroken, waarop er besloten is hem te verbannen. Opvolgend is Fenech doorgegaan met posten van beledigende en bedreigende berichten naar bijvoorbeeld medewerkers van EA en andere competitieve spelers. Volgens Eurogamer Polen was het voor EA dan ook de laatste druppel toen Fenech tijdens een stream zichtbaar spuugde op het logo van EA.

This is the VOD that Kurt got banned for, I am all for freedom of speech but this is disgusting behaviour. How are you going to spit on the logo of a company that you want to be a professional esports athlete for. I know I am going to get stick for this but he deserves the ban. pic.twitter.com/oJmlifBFLU

— DrJarba (@JarbaFifa) November 1, 2019