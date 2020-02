Two Point Hospital is inmiddels al verschenen en de game plaatst je in de schoenen van een ziekenhuisbeheerder. Jij bent verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van je ziekenhuis en je moet er natuurlijk voor zorgen dat de patiënten gezond naar huis gaan. Daarom wordt de game veelal ook gezien als een spirituele opvolger van Theme Hospital, die voor het eerst in 1997 verscheen.

De game stond eigenlijk gepland voor eind 2019, maar in oktober liet Two Point Studios al weten dit niet meer te kunnen halen. De game is nu dus eindelijk verkrijgbaar en dat verdient uiteraard ook een launch trailer, die je hieronder kunt bekijken.