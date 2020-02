Bandai Namco heeft een nieuwe update uitgebracht voor Code Vein en die is vanaf nu te downloaden. De patch neemt zo’n 756 MB in beslag, wat in de eerste instantie niet al te groot lijkt.

Uit de changelog blijkt dat patch 1.40 niet geweldig veel toevoegt en zich voornamelijk focust op updates aan de Photo Mode. Alle veranderingen en toevoegingen kun je hieronder bekijken.