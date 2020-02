De eerste van de vele Experimental Modes is vanaf nu live. Dit liet Jeff Kaplan weten in een ontwikkelaarsupdate.

Kaplan liet weten dat het in deze modus gaat om het uittesten van grote gameplaymodificaties, die het team achter de game graag wil uittesten. Bij deelname kun je ook je feedback achterlaten over hetgeen er getest wordt. Dit is en wordt echter geen omgeving om nieuwe patches op voorhand te testen.

Het eerste experiment, dat deze week van start is gegaan, zal draaien om Triple Damage, oftewel drie keer zo veel schade. Het is de bedoeling dat je altijd met één tank, drie DPS en twee support de strijd aangaat. Daarnaast zullen er ook wat wijzigingen worden aangebracht aan bepaalde personages. Zo zal een tank, aangezien er maar één is toegestaan per match, mogelijk één of meerdere buffs ontvangen.

Voor het volledige verslag check je de video hieronder.