De laatste aflevering van de geliefde animatiereeks “Samurai Jack” is dan misschien al even uitgezonden, toch is de tijd nog niet gekomen om definitief afscheid te nemen van onze geliefde samurai. De Japanse ontwikkelaar Soleil en uitgever Adult Swim Games kwamen namelijk met het heuglijke nieuws dat we binnenkort zelf aan de slag kunnen met Jack in de toekomstige hack-and-slash game Samurai Jack: Battle Through Time.

Soleil zegt je waarschijnlijk weinig, maar deze ontwikkelaar was eerder verantwoordelijk voor “Naruto to Boruto: Shinobi Striker” en verschillende werknemers van deze studio werkten al eerder aan succesvolle series als “Ninja Gaiden” of “Dead or Alive”. De game is bovendien geschreven door Darrick Bachman, die ook head writer van de animatieserie zelf was. De game wordt als volgt omschreven:

Become the Samurai and Defeat Aku Forever Become Samurai Jack, the greatest warrior of the past, present and future. Journey through time to finally stop Aku’s evil reign in this new adventure told by the creators of Samurai Jack. Encounter your favorite characters from the show including The Scotsman, Scaramouche, Sir Rothchild, and more! Create Your Own Samurai Adventure An untold Samurai Jack adventure that ties into the epic series finale. Team up with trusted allies from the show to face off against familiar enemies. Visit classic worlds and moments from your favorite episodes. Travel to a dark future to free mankind. Dive into the past to face off against terrifying monsters. Seek your fate as you travel across space and time. Equip and master over a dozen different weapons in combat. Increase your power even more by training and unlocking new skills to support your playstyle.

Samurai Jack: Battle Through Time zou in de loop van de komende zomer uitkomen. Adult Swim Games is normaal gezien aanwezig op PAX East 2020, waar het meer info over de game zal vrijgeven. Voorlopig kunnen we wel al even genieten van de onderstaande trailer.