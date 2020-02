Een tijdje geleden zette de Japanse ontwikkelaar PlatinumGames een mysterieuze site online, waar initieel enkel het getal “vier” te zien was. Intussen weten we al dat dit random getal eigenlijk staat voor vier nieuwe projecten waar de ontwikkelaar rond werkt. Het eerste project bleek uiteindelijk een kickstarter te zijn, die als doel had een remaster van The Wonderful 101 te realiseren. Intussen zijn we wel klaar om nummertje “twee” te ontdekken, niet?

Veel geduld zullen we waarschijnlijk niet meer moeten hebben, want de genoemde site paste onlangs zijn uiterlijk aan. In plaats van louter het getal “vier”, staat nu immers ook de datum van vandaag, 26 februari, te lezen. Hoogstwaarschijnlijk wijst dit dan ook op een onthulling van de ontwikkelaar, wat bovendien overeen zou komen met het nieuws dat PlatinumGames op 27 februari een grote aankondiging zou doen. Onthoud even dat door het bestaan van tijdzones de datum in Japan kan verschillen met die van ons en je merkt al snel op dat deze data eigenlijk overlappen. Laat ons dus niet langer in spanning!