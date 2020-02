Nog één dagje wachten en we kunnen met onze favoriete hero slagen gaan uitdelen in de fighting game One Punch Man: A Hero Nobody Knows. Om dat te vieren loste Bandai Namco dan ook de officiële launch trailer. Centraal staat uiteraard Saitama, die hier hopen vijanden uitschakelt met – je raadt het nooit – slechts “one punch”. Daarnaast kregen we ook het nieuws dat de game in de toekomst verschillende DLC-uitbreidingen zal krijgen, die je via een handige Season Pass kan aanschaffen.

Wat die DLC dan zoal zal inhouden, is momenteel nog grotendeels onbekend. Wel weten we al dat Suiryu als speelbaar personage in april beschikbaar zal zijn. Andere personages volgen sowieso nog later in de toekomst. One Punch Man: A Hero Nobody Knows is vanaf 27 februari verkrijgbaar. De launch trailer is hieronder te bekijken, dus vergeet zeker niet die afspeelknop one puuuuuuunch te geven.