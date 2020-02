Bungie heeft vandaag laten weten dat de geliefde PvP-modus Trials of Osiris terugkeert op 13 maart als onderdeel van het nieuwe seizoen van Destiny 2, genaamd Season of the Worthy. Dit betekent ook dat er veel armor, wapens en maps uit het eerste deel terugkeren naar de game zoals Cauldron, Exodus Blue en Anomaly.

“We hoorden de spelers er steeds over praten en we voelden het ook onder elkaar. Ik kan niet wachten om een versie van Trials terug te brengen die ik me kan herinneren van Destiny 1“, aldus Justin Truman, Production Director bij Bungie.

De terugkeer van deze modus markeert een belangrijk moment voor de game. Sinds Bungie los is gegaan van Activision heeft het even geduurd tot ze hun draai konden vinden, maar het lijkt erop dat ze steeds beter weten te fungeren als losstaande studio. Er wordt goed naar de fans geluisterd en ook de komst van Trials of Osiris laat weer zien dat Bungie voor de verandering erg goed meeleest met wat voor feedback er gegeven wordt.