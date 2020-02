De volgende firmware update voor de PS4 is vermoedelijk onderweg. Sony PlayStation is namelijk uitnodigingen aan het versturen in Japan met de mededeling dat gamers uitgenodigd worden om deel te nemen aan de beta voor firmware 7.50.

De e-mails zelf vernoemen verder geen bijzondere details, volgens de mail verbetert de firmware enkel en alleen de stabiliteit van het systeem. Nu kan dit een placeholder zijn, want het lijkt ons dat firmware 7.50 in ieder geval wat kleine nieuwe features met zich mee gaat brengen.

Mocht er meer info vrijkomen over de update of over Europese uitnodigingen, dan melden we dit natuurlijk zo snel mogelijk aan jullie.