Naughty Dog liet, voordat Uncharted 4: A Thief’s End in de winkels lag, weten dat dit het laatste deel in de serie zou zijn. Dit tot groot verdriet van alle fans van de reeks. De ontwikkelaar komt hier nu toch enigszins op terug.

Dit kwam naar voren in een video waarin The Last of Us: Remastered gespeeld werd door Neil Druckmann, vice president bij Naughty Dog. Daarin kwam ook Uncharted 4 ter sprake en Druckmann liet weten dat als hij en zijn team de volledige vrijheid zouden krijgen van Sony, dat de ontwikkelaar op een dag wellicht Uncharted 5 gaat maken.

“You just realise we’re not going to top that so we’re going to do something different. We’re just gonna do this other thing. And then kinda similarly with the sequel is first of all: do we want to make it and we’re lucky that we have the freedom that Sony gives us where we can choose? We made Uncharted 4 and we haven’t made another Uncharted since, maybe one day we will, we’ll see.”