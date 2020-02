Het ziet er naar uit dat Team Ninja een beetje door de inspiratie heen is wat betreft NioH 2. De game is ondertussen al klaar, maar er staan nog wat uitbreidingen op stapel. De ontwikkelaar vraagt nu de fans om suggesties voor nieuwe wapens die ze kunnen toevoegen.

BlackKite laat via Twitter weten dat de uitbreidingen die op stapel staan voor NioH 2 in ieder geval twee nieuwe wapens met zich mee zullen brengen. Het ontbreekt echter aan ideeën voor deze nieuwe wapens. De ontwikkelaar staat dan ook open voor suggesties die de fans eventueel hebben. Als ze dit snel laten weten, dan kan het wel eens gebeuren dat één of twee van deze ideeën in de DLC worden gebruikt.