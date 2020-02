Op 24 april zal Predator: Hunting Grounds uitkomen, maar voordat het zover is wil de ontwikkelaar de game eerst even een online stresstest laten ondergaan. Van 27 maart tot 29 maart zal er een trial plaatsvinden, die voor iedereen met een PlayStation Plus-abonnement beschikbaar zal zijn.

In Predator: Hunting Grounds speelt één speler als de Predator en drie anderen zijn leden van het ‘Fireteam’. Het team speelt samen en de mannen hebben hetzelfde doel: het doden van de Predator. Dit monster moet het dus zelf opknappen, maar heeft weer het voordeel dat hij de ultieme jager is en zich onder andere zo goed als onzichtbaar kan maken.

De trial van Predator: Hunting Grounds kan je op 27 maart om 17:00 uur in de PlayStation Store vinden om te downloaden en dan kan je direct aan de slag. Je kan dit voorproefje dan spelen tot 29 maart om 23:59 uur. Het kan zijn dat je samen met of tegen iemand met een pc speelt, want ook daar is op dezelfde tijd de trial gaande.