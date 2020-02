Enige tijd geleden schreven we dat Insurgency: Sandstorm in de lente van dit jaar zou verschijnen. Het team is druk bezig met een consoleversie van deze game, maar brengt nu toch een andere releasedatum naar buiten. Insurgency: Sandstorm verschijnt namelijk op 25 augustus, laat uitgever Focus Home Interactive weten.

Waarom de releasedatum verschoven is naar de zomer wordt niet aangegeven. Deze shooter scoorde goed op de pc en dat komt onder meer door de realistische en tactische gameplay. Naast de releasedatum heeft de uitgever ook een nieuwe trailer uitgebracht, die goed de sfeer van de game samenvat.