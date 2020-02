Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers is nog niet verschenen in het Westen, maar de game is sinds kort wel uit in Japan. Over een Westerse release heeft Atlus nog altijd niets bekendgemaakt, dus we zullen nog wel even moeten wachten. Japan is in ieder geval nog niet klaar met Persona, want de game kent een goede start in het aantal verkopen.

In Japan is Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers namelijk al 162.000 keer verkocht, verspreid over de PS4 en de Nintendo Switch. De PS4-versie doet het echter stukken beter tot nu toe, want deze is al 116.000 keer over de toonbank gegaan tegenover 46.000 exemplaren voor de Switch. Persona 5 Scramble ligt pas een week in de schappen en kent dus een prima start.

Wanneer Atlus meer over een Westerse release te melden heeft, laten we dat uiteraard weten.