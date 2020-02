Veel fans wachten met smart op Final Fantasy VII Remake, maar zij kregen niet zo lang geleden nog wat teleurstellend nieuws te horen. De game werd namelijk met een maand uitgesteld om ‘de beste ervaring aan spelers’ te bieden. Een nobel streven, maar lopen de volgende episodes dan ook vertraging op?

Tijdens een Q&A van Square Enix werd gevraagd of het uitstel van de eerste episode van invloed zal zijn op het tweede deel. Square Enix president Yosuke Matsuda antwoordde kort maar krachtig en zei simpelweg dat dit geen probleem veroorzaakt.

Over de tweede episode weten we helaas niet veel, enkel dat het in ontwikkeling is. Dus wanneer die episode verschijnt is niet duidelijk. Het is nu eerst wachten op Final Fantasy VII Remake, dat op 10 april in de schappen ligt.