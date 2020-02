Momenteel is iedereen met smart aan het wachten op de komst van de nieuwe generatie consoles, namelijk de PS5 en Xbox Series X. De kloof zal alleen minder worden dan dat je bij voorgaande next-gen consoles gewend was.

Dit keer speelt backwards compatibility een grote rol en Square Enix kondigt nu zelfs aan dat ze eerst geen next-gen exclusieve games uit zullen brengen. Tijdens een vraag-en-antwoord ronde gedurende de bekendmaking van hun kwartaalcijfers kwam dit ter sprake.

“The next-generation consoles will have backward compatibility, so we plan for the time being to make our new titles available for both current and next-generation consoles. It will therefore be somewhat farther down the road that we release titles exclusively for the next-generation consoles.”