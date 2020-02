Het is weer tijd voor een nieuwe PlayStation Store deal van de week en ditmaal is het Shadow of the Tomb Raider die tijdelijk in de aanbieding is. Het gaat om de definitieve editie en daarnaast is ook de extra content in de aanbieding. De tijdelijke prijzen zijn best wel aantrekkelijk, dus doe er je voordeel mee.

Twijfel je over een aanschaf? Wellicht dat onze review van Shadow of the Tomb Raider je kan helpen en weet dat je anders een trial van de game kunt downloaden via dezelfde bovenstaande link.