Met de aanstaande release van Warlords of New York voor Tom Clancy’s The Division 2 heeft Ubisoft een korte animatiefilm uitgebracht. Deze dient alvast als inleiding tot het avontuur dat spelers straks in New York kunnen gaan beleven. De video is best wel tof, dus als je een paar minuten hebt raden we je aan het te checken.

Daarnaast heeft Ubisoft aangekondigd dat de basisgame vanaf later vandaag tot 1 maart gratis te spelen is. Hier zit geen levelcap of een tijdslimiet aan verbonden, nieuwe spelers krijgen alles tot hun beschikking. Besluit je nadien de game aan te schaffen, dan neem je je progressie uiteraard mee.

De enige vereiste is dat je een actief PlayStation Plus abonnement hebt. Interesse in de game? Blijf dan de PlayStation Store in de gaten houden alwaar een trial versie zal verschijnen.