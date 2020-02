Platinum Games heeft een gloednieuwe game aangekondigd onder de noemer Project G.G. en dit is vooralsnog een werktitel, gezien de officiële titel nog niet is aangekondigd. Deze game heeft een teaser trailer en wat screenshots gekregen, maar verdere details ontbreken nog.

Ook is niet duidelijk of de game voor de PlayStation 4 of 5 zal verschijnen, als het überhaupt voor deze platformen uitkomt. Wel is het een game die volledig in eigen beheer gemaakt wordt, dus zonder de hulp van een uitgever. De ontwikkelaar zal Project G.G. ook zelf uitbrengen.

Hieronder de eerste beelden en zodra we meer vernemen laten we het weten.