Rockstar Games heeft een nieuwe update voor Grand Theft Auto Online aangekondigd en die zal de Open Wheel Race Series introduceren. Hiermee kunnen 1 tot en met 16 spelers in razendsnelle auto’s over zeven nieuwe banen racen, waarbij ook pitstops om de hoek komen kijken. Zie het als Formule 1 racen in GTA Online.

Samen met de introductie van deze raceserie worden er ook twee nieuwe auto’s aan de game toegevoegd: de Progen PR4 en de Ocelot R88, die beide geheel naar eigen inzicht aangepast kunnen worden. Zowel cosmetisch als qua performance. Later zal Rockstar nog meer banen gaan toevoegen, maar of dat ook voor auto’s geldt is nu nog onbekend.

Voordat je begint met racen is het van belang om de juiste banden te kiezen, afgeleid van de Formule 1 en dat komt per soort band met voor- en nadelen:

Harde banden – Slijten het minst, maar bieden minder grip. Goed in droge condities.

– Slijten het minst, maar bieden minder grip. Goed in droge condities. Medium banden – Gemiddelde afstand en gemiddelde grip. Geschikt voor zowel natte als droge omstandigheden.

– Gemiddelde afstand en gemiddelde grip. Geschikt voor zowel natte als droge omstandigheden. Zachte banden – Slijten het snelst, maar bieden betere grip. Vooral geschikt voor natte condities.

Verder kennen de twee auto’s het KERS-systeem, wat staat voor ‘Kinetic Energy Recovery System’. Daarmee kun je op bepaalde momenten je voertuig een boost geven, zodat je misschien nog net die ene extra positie kunt winnen.

In tegenstelling tot andere voertuigen kun je de schade aan je auto niet repareren middels een reset, bijvoorbeeld als je tegen anderen of voorwerpen in de omgeving aanrijdt. Voor herstel zul je echt de pit in moeten en dat kost extra tijd. Besluit je door te blijven rijden met schade, dan zul je daar merkbaar last van hebben.

Na de update zul je de Open Wheel Race Series kunnen activeren in het menu van de game onder de tab ‘Jobs’. Een alternatief is door naar het symbool toe te rijden op de kaart van de game, je kunt deze vinden vlakbij het vliegveld van Los Santos.

Als je als host optreedt in deze raceserie, dan kun je de lengte, weersomstandigheden en een ‘non-contact’ modus activeren. Deelnemers worden goed ingelicht voorafgaand aan de race, zodat ze hun setup hierop kunnen aanpassen.

De zeven beschikbare races zijn als volgt: