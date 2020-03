Met de release van de Warlords of New York uitbreiding voor The Division 2 die dinsdag verschijnt voor de game, hebben we in samenwerking met Ubisoft een leuke actie. We mogen een tof goodiepakket weggeven waarin je een T-shirt (maat M), poster, muismat en een stressbal treft.

Om kans te maken op dit pakket dien je ons enkel even een mailtje te sturen waarin je aangeeft dat je dit pakket moet hebben. Volg daarvoor de onderstaande stappen, zo makkelijk kan het zijn. Weet wel dat het shirt maat M is.

“Warlords of New York, de gloednieuwe verhaalgedreven uitbreiding voor Tom Clancy’s The Division 2, is vanaf 3 maart verkrijgbaar voor PlayStation 4, Xbox One, Windows PC, Uplay+ en later in maart voor Stadia. In de nieuwe uitbreiding Warlords of New York gaan spelers de ultieme klopjacht aan op Aaron Keener, een voormalige Division Agent die rogue is gegaan. Keener vormt samen met zijn netwerk van Rogue Agents een grote bedreiging voor de snelgroeiende wedergeboorte van de beschaving. Om Keener op te sporen, moeten spelers de onbevreesde open wereld van Lower Manhattan verkennen. Ontdek nieuwe zones, elk met iconische locaties zoals Two Bridges, Chinatown en Wall Street. Om bij Keener te komen, moeten spelers al zijn Rogue Agents uitschakelen. Elke Rogue Agent heeft zijn of haar eigen unieke verhaallijn en vaardigheid, die spelers kunnen ontgrendelen door ze uit te schakelen.”

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'The Division 2' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PSX-Sense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PSX-Sense leden in de Benelux. Medewerkers van PSX-Sense en Ubisoft zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 6 maart 2020. PSX-Sense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Ubisoft.