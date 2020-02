2K Games en Gearbox Software hebben vandaag tijdens PAX East aangekondigd dat de volgende uitbreiding op 26 maart voor de game zal verschijnen. Deze uitbreiding heeft de titel ‘Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock’, die een indicatie geeft van waar het over zal gaan. Om hier wat meer toelichting op te geven gaf de uitgever de onderstaande omschrijving.

Bezit je de Season Pass van Borderlands 3? Dan zal deze content geheel gratis zijn om te downloaden. Uiteraard kan ook een trailer niet ontbreken en die tref je onder het overzicht hieronder aan.

Sir Alistair Hammerlock and Wainwright Jakobsare finally tying the knot, and they want you to come celebrate their upcoming nuptials on the ice planet of Xylourgos. Its frozen wastes have thinned out all but the most vicious wildlife, and the eerie town of Cursehaven – where you’ve all agreed to meet – is located beneath the colossal carcass of a fallen Vault Monster.

As if this ice world’s biting cold and vicious wildlife weren’t unwelcoming enough, a band of creepy occultists who worship the Vault Monster’s carcass are hellbent on breaking up the betrothed partners. You’ll have to fight back the forces of otherworldly evil if Wainwright and Hammerlock are to have their happily ever after. Luckily, the most badass wedding planner in the galaxy has your back: Gaige, a fugitive Vault Hunter (and returning fan-favorite character) who’s inseparable from her robot BFF Deathtrap.