Those Who Remain werd al in januari 2018 aangekondigd, maar de game kreeg maar geen releasedatum. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen, want Camel 101 heeft laten weten dat de psychologische adventure-thriller op 15 mei zal uitkomen.

Buiten dat Those Who Remain in de PlayStation Store wordt aangeboden, zal er ook een speciale retailversie beschikbaar worden gesteld. Deze ‘Deluxe Edition’ bevat naast de game ook een digitale code voor ‘Those Who Remain: Lights Out’. Dit is een comic die draait om wat er zich heeft afgespeeld voor de game.

Om het bekendmaken van de releasedatum te vieren, is er ook een nieuwe trailer vrijgegeven en die kan je hieronder bekijken.