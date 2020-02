Het is een publiek geheim dat Call of Duty: Modern Warfare een Battle Royale modus krijgt onder de noemer Warzone. Er is immers al een week of twee een ‘Classified’ menu optie in de game te vinden en tevens hebben dataminers meermaals verwijzingen in de game opgedoken.

Met de release van de Bazaar map voor de game eerder deze week, zijn er mogelijk hints naar de release van Warzone opgedoken. In de map is een kist te vinden met daarop een map en de datum van 3 maart als bijschrift. Is het een hint? Is het toeval? We zullen er snel genoeg achter komen.

3 maart is overigens een datum die best zou kunnen. Samen met de eerdere geruchten werd er ook gesproken over een release begin maart, dat komt met de genoemde datum aardig overeen.