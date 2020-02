Vorige maand kwam de eerste betaalde uitbreiding voor Code Vein uit: Hellfire Knight. Ondertussen, bijna exact één maand later, is het alweer tijd voor de tweede uitbreiding: Frozen Empress.

Deze uitbreiding voegt een nieuwe Depth toe, die volledig bedekt is met sneeuw en ijs. Vanzelfsprekend kom je daar ook nieuwe vijanden tegen in soortgelijke stijl. Daarnaast mag je ook een groot aantal nieuwe wapens en kledingstukken verwachten, die exclusief in deze expansie te vinden zijn.

Het nieuwe gebied wordt bewaakt door een ijzige baas, die een korte introductie krijgt in de onderstaande trailer.