In veel gevallen is het zo dat games die via Kickstarter tot leven komen pas vele maanden, dan wel jaren, later in de winkels liggen. Dat is niet het geval met The Wonderful 101 Remastered. De Kickstarter-campagne voor de voormalige Wii U-exclusive ging begin februari van start, maar de game zal al op 22 mei verschijnen.

Het geld voor de remaster van The Wonderful 101 werd binnen een paar tellen binnengehaald. De game zou aanvankelijk alleen voor de Nintendo Switch worden gemaakt, maar aangezien er ook genoeg werd gedoneerd voor extra doelstellingen, was de komst van een PlayStation 4-versie al snel een feit.

Zoals het een remaster betaamt, zal de game een hogere resolutie hebben en ook de framerate is beter dan het origineel. Tevens is de besturing aangepast, zodat de game goed te spelen is met een controller. Het origineel maakte namelijk gebruik van de ‘Fisher Price-tablet’ van de Wii U.

Platinum Games heeft ook nog een kort, maar krachtige trailer vrijgegeven om te laten weten dat The Wonderful 101 eraan komt en die kan je hieronder checken.