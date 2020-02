Nadat eerst Sony en Square Enix hebben laten weten dat zij niet aanwezig zouden zijn op PAX East vanwege het coronavirus, heeft nu het volgende bedrijf aangegeven niet aanwezig te zijn deze dagen op het evenement: CD Projekt RED.

Dit nieuws is naar buiten gekomen door een Twitterbericht van het hoofd van communicatie bij de ontwikkelaar, Stephanie Bayer. Het was de bedoeling dat een aantal medewerkers van de studio aanwezig zouden zijn op PAX East, maar dat gaat nu dus niet door.

Het Poolse ontwikkelteam verkiest de gezondheid van zijn medewerkers boven de aanwezigheid op een beurs. Vooralsnog heeft de ontwikkelaar wel de intentie om naar de GDC 2020 te gaan later deze maand.

“We weren’t bringing Cyberpunk there – it was more CDPR staff were attending but now we’re all cancelling. Trying to keep the team healthy.”