Vorig jaar in september bracht Bungie de free-to-play variant van Destiny 2 onder de noemer ‘New Light’ uit. Op deze manier hoopt de ontwikkelaar nog meer gamers aan te spreken en spelers meer bij elkaar te brengen, iets wat tot dusver succesvol is verlopen.

Destiny 2: New Light is echter nog niet helemaal op de plek waar ze dat gedeelte willen hebben. Hiervoor heeft de ontwikkelaar verschillende ideeën, maar die laten voorlopig nog even op zich wachten. Sterker nog, verbeteringen voor de free-to-play game zullen pas in de herfst volgen.

“Our goals for New Light last year were about bringing new players into the universe and getting them to the core activities as quickly as we could. We dramatically underestimated how many new Guardians would wake up on the Cosmodrome. We’re going to improve the New Light entry this fall and flesh the starting experience in Destiny out.”